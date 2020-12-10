Ветеран из Ставрополья сбрасывала телефонные звонки ради разговора с Путиным

ЕССЕНТУКИ, 10 декабря. /ТАСС/. Ветеран из Ессентуков Ставропольского края Наталья Донскова сбрасывала в четверг все телефонные звонки в ожидании звонка от президента РФ Владимира Путина. Из-за пандемии участница Великой Отечественной войны практически никого не пускает к себе в квартиру, а помогает ей соседка, которая рассказала ТАСС, что Наталью Донскову заранее предупредили о звонке президента.

В четверг на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) к главе государства обратилась член совета Галина Осокина, которая попросила помочь ей выполнить мечту 97-летней жительницы Ставропольского края с "Елки желаний". Ветеран хотела поговорить с президентом, и Путин позвонил ей.

"Нас предупредили, что сегодня должен позвонить, ждали [звонка президента], конечно! - рассказала Ольга Анатольевна. - Телефон звонил, а мы трубку клали, потому что ждали, когда президент позвонит", - рассказала Ольга Анатольевна.

По словам соседки, женщина обрадовалась звонку Путина. "Заволновалась, рада была, поблагодарила президента, что уделил внимание. Буквально две минуты разговаривали. Я не слышала, что говорил президент, Наталья Ивановна сказала, что войну от и до прошла: Курская дуга, Сталинград, она все прошла", - пояснила Ольга Анатольевна.

О ветеране

Ранее сообщалось, что Путину потребовалось чуть больше часа, чтобы выполнить мечту женщины. Он рассказал Наталье Ивановне, что успел ознакомиться с ее биографией, которую назвал удивительной. "Вы не просто медсестра, вы заслуженный человек", - сказал Путин.

Глава государства также обсудил с Донсковой состояние Ессентуков, отметив, что он может развиваться, потому что поколение ветерана обеспечило победу в Великой Отечественной войне.

По информации краевого Минтруда и соцзащиты, Наталья Ивановна Донскова ушла на фронт за месяц до своего восемнадцатилетия. Во время войны она служила медсестрой в армейском полевом госпитале, участвовала в Сталинградской и Курской битвах, в операции по освобождению Берлина. После войны всю жизнь Наталья Ивановна проработала медсестрой.