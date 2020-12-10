Голикова: россияне должны без перебоев получать лекарства в новогодние праздники

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти регионов должны обеспечить бесперебойное снабжение россиян лекарствами во время новогодних праздников, заявила в четверг на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

"Обращено внимание высших должностных лиц регионов, министерства здравоохранения, министерства промышленности и торговли и Росздравнадзора на необходимость обеспечения населения лекарственными препаратами в праздничные дни, для того чтобы не было никаких перебоев в достаточно продолжительный период времени с 1 января до окончания праздников", - сказала она.

Она также отметила, что высшим должностным лицам регионов поручено проанализировать полноту лекарственного обеспечения пациентов с онкологическими заболеваниями и принять меры по их лечению в соответствии со стандартами медпомощи и клиническими рекомендациями.