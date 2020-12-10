ВОЗ напомнила об опасности алкоголя в связи с вакцинацией от коронавируса

ЖЕНЕВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Алкоголь может сделать человека более уязвимым к коронавирусу и поставить под угрозу иммунную систему. Об этом заявил в четверг официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тарик Язаревич, отвечая на вопрос ТАСС о том, вредно ли употреблять алкоголь во время вакцинации от вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

"Употребление алкоголя ассоциируется с широким кругом инфекционных и неинфекционных болезней и психических расстройств, которые могут сделать человека более уязвимым к COVID-19, - сказал Язаревич. - В частности, алкоголь подвергает угрозе иммунную систему организма и усиливает риск негативных последствий для здоровья". "В этой связи люди должны свести к минимуму потребление алкоголя в любое время, особенно во время пандемии COVID-19", - сказал он.

Как подчеркнул официальный представитель, ВОЗ рекомендует людям следить за своим здоровьем и призывает к здоровому питанию, отказу от курения и ограничению принятия спиртного. Организация установила, напомнил он, что употребление алкоголя "может повлиять на иммунную активность", а также "усугубить уязвимость здоровья".

Как сообщил в среду журналистам глава разработавшего вакцину "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург, отказаться от употребления алкоголя настоятельно рекомендуется в течение трех дней после прививки каждой из доз вакцины против новой коронавирусной инфекции, однако о полном отказе от алкоголя речь не идет. Гинцбург пояснил, что чрезмерное употребление алкоголя в период вакцинации может значительно снизить иммунитет, а значит, и снизить эффективность от вакцинирования или вообще сделать его бессмысленным.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что употреблять алкоголь необходимо прекратить как минимум за две недели до вакцинации. Кроме того, от алкогольных напитков лучше отказаться и на весь период вакцинации - от получения первой дозы препарата до второй и некоторое время после, сказала она.