Саммит ЕС предложил подготовить международный договор о борьбе с пандемиями на базе ВОЗ

БРЮССЕЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Евросоюз предложил разработать международный договор о борьбе с пандемиями, подготовкой которого займется Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об это говорится в утвержденном в четверг итоговом заявлении саммита ЕС о борьбе с пандемией.

"С целью улучшения предупреждения и противодействия будущим пандемиям Евросоюз будет способствовать продвижению международного сотрудничества в этой сфере в том числе путем разработки возможного международного соглашения о пандемиях в рамках ВОЗ, которая является центром международного сотрудничества по вопросам здравоохранения", - говорится в документе.

Сертификат о вакцинации

Саммит ЕС объявил о необходимости создания в Евросоюзе сертификата о вакцинации от коронавируса. "Необходимо разработать скоординированный подход к введению сертификатов о вакцинации [в ЕС]", - говорится в документе.

Как отмечается, страны ЕС обязаны рассматривать вакцинацию от COVID-19 как глобальное общественное благо и бороться с дезинформацией о ней. "Вакцинация должна рассматриваться как глобальное общественное благо, - говорится в заявлении. - Важно предоставлять четкую фактическую информацию о вакцинах и бороться с дезинформацией [о них]".

Саммит ЕС также объявил о необходимости сохранения санитарных мер в Европе, пока не проявятся эффекты массовой вакцинации от коронавируса. "Появление вакцин - это отличная новость, но она не означает, что пандемия закончилась, - говорится в документе. - Мы должны поддерживать наши усилия по сдерживанию распространения вируса, чтобы сдержать новые волны пандемии. Европейский совет подчеркнул необходимость приложить скоординированные усилия для подготовки к быстрому распространению и использованию вакцин".