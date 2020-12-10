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Пандемия COVID-19

Голикова: власти ждут роста смертности из-за пандемии по итогам ноября и декабря

По данным Росстата, смертность за 10 месяцев выросла на 9,7%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Смертность в России по итогам ноября и декабря возрастет из-за пандемии, заявила на брифинге в четверг вице-премьер Татьяна Голикова.

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"Учитывая все факторы, которые мы сегодня анализируем и которые мы продолжаем выявлять, а также традиционное повышение смертности в зимнее время года, которое наблюдается по результатам всех статистических данных предыдущих лет, мы ожидаем повышения показателей смертности в ноябре и декабре текущего года", - сказала она.

По данным Росстата, смертность в РФ за 10 месяцев 2020 года выросла на 9,7%. Так, в 2020 году в России умерло 1,6 млн человек в январе - октябре, что на 151 тыс. больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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