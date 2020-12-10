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Пандемия COVID-19

Около 6,9 млн доз вакцины "Спутник V" поступят в гражданский оборот до конца февраля

Первую вакцину добровольцы получили 9 сентября

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Примерно 6,9 млн доз вакцины "Спутник V" поступят в гражданский оборот в России до конца февраля, сообщила в четверг на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

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"Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 млн доз вакцины "Спутник V", - сказала Голикова.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Препарат прошел клинические испытания в июне-июле, пострегистрационные исследования начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. В программе участвуют 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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