В октябре летальность от коронавирусной инфекции в России составила 3,1-5%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Коронавирус подтвержден как основная причина смерти 11 630 россиян в октябре, в общей сложности в этом месяце зарегистрирован 22 571 летальный исход пациентов с новой инфекцией. Это следует из опубликованных в четверг данных Росстата.

По информации ведомства, в 2 266 случаях коронавирус в качестве основной причины смерти предполагается, но это требует дополнительного подтверждения. Еще в 8 675 случаях он был выявлен, но только в 1 711 из них вызвал осложнения, ускорившие летальный исход.

При этом оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщал о 7 344 умерших из-за COVID-19 в октябре.

Летальность в октябре

Летальность от коронавирусной инфекции в России в октябре в зависимости от методики подсчета составила от 3,1% до 5%, следует из подсчетов ТАСС на основе данных Росстата и сведений по заболеваемости, которые публикует федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Если учитывать только случаи, когда новая инфекция стала основной причиной смерти, показатель составит 3,1% против 2,8% в сентябре. С учетом случаев, когда она была выявлена, но оказалась сопутствующим заболеванием, летальность составит 5% по сравнению с 5,3% месяцем ранее.

Это заметно выше, чем следует из ежедневных отчетов оперативного штаба, согласно которым летальность коронавирусной инфекции в октябре составила 1,63% (против 1,9% в сентябре). Разница связана с тем, что штаб учитывает только случаи, когда новое заболевание стало непосредственной причиной смерти и это удалось быстро подтвердить.

Летальность с начала пандемии

Показатель летальности коронавирусной инфекции в России в апреле - октябре в зависимости от методики подсчета составил от 2,8% до 4,8%, свидетельствуют подсчеты ТАСС.

С учетом смертей, зарегистрированных оперативным штабом в марте (Росстат тогда соответствующую статистику не вел), летальность с начала пандемии до начала ноября останется на том же уровне. Это немного выше, чем к началу октября, когда показатель равнялся 2,7-4,7%.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, к началу ноября летальность с начала пандемии составляла около 1,7%.