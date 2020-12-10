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В "Гринпис России" считают необоснованными обвинения в подрывной деятельности

Ранее депутат Николай Николаев заявил, что Международная экологическая организация Greenpeace ведет в России подрывную деятельность, поэтому ее нужно признать нежелательной

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Представители "Гринпис России" считают обвинения в свой адрес о ведении подрывной деятельности необоснованными, заявил ТАСС директор департамента по программам, исследованиям и экспертизе организации Иван Блоков.

Ранее глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев высказал мнение, что Международная экологическая организация Greenpeace ведет в России подрывную деятельность, поэтому ее нужно признать нежелательной.

"Это не первый случай обвинения Greenpeace. Политики иногда обвиняют нас не только в России - это происходит и в других странах. Так, все началось довольно давно - когда один из австралийских политиков обвинил Greenpeace в "работе на КГБ", так как наши коллеги выступали против ввоза радиоактивных отходов (мы выступаем против этого сейчас)", - сказал он ТАСС.

По мнению Блокова, как правило, обвинения совершались в интересах крупного и не всегда чистого бизнеса, так как законопроекты, против которых выступает организация, выгодны именно для них.

"Вот теперь что-то подобное появилось в России. <...> Многие законопроекты, против которых мы выступаем, если будут приняты, будут выгодны крупным коммерческими структурами, и представляют интерес не для населения страны и не для природы, а для конкретных субъектов хозяйственной деятельности. И в этой ситуации было бы очень странно, если любая общественная экологическая организация России, беспокоящаяся о нашей природе и долгосрочном благе нашей страны, не выступила бы против", - добавил Блоков.

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