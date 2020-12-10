Кубань считает перспективными рынками для продвижения туризма страны СНГ и Ближний Восток

КРАСНОДАР, КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края считают перспективными для продвижения туристских продуктов региона страны бывшего СНГ, Ближнего Востока и Индию. Об этом в ходе видеоконференции заявил заместитель начальника информационного сопровождения Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия региона Евгений Демченко.

В четверг на площадке всероссийского туристического форума "Открытый Крым" врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Мария Золотухина сообщала, что в регионе фиксируют высокий спрос на продукты, предлагаемые краем, в частности, в соответствии с маркетинговыми исследованиями, наибольшей популярностью курорты региона пользуются у жителей восточных стран, они предпочитают отдых в Сочи. Также она выразила надежду, что введение режима электронных виз в аэропорту Сочи увеличит поток иностранных туристов на Кубань.

"Важный момент - это рыночная диверсификация: выход на новые рынки, в том числе зарубежные. Рынки, которые нам интересны в первую очередь - это рынок стран СНГ, ближнее зарубежье, Ближний Восток, Израиль, Арабские Эмираты, Иран и Индия. Такие рынки мы считаем наиболее перспективными. Европа в меньшей степени, Китай в меньшей степени по разным причинам, связанным с логистикой и с конкуренцией, которая существует", - сказал Демченко.

Он добавил, что для увеличения турпотока в регионе планируют активно развивать такие всесезонные виды отдыха: гастрономический туризм, культурно-познавательный туризм, деловой и событийный туризм. По его словам, уже сейчас 40% турпотока составляют гости, приезжающие в регион в межсезонье и зимний период.

"Дистанции, которые перспективны в плане на зарубежный рынок - это Сочи, Анапа, Новороссийск, Краснодар с его событийными мероприятиями и культурно-познавательной программой", - сказал Демченко.

В ноябре сообщалось, что Сочи и Владивосток могут попасть в перечень погранпунктов, через которые можно будет пересекать границу России по электронной визе, что следовало из протокола заседания правительственной комиссии по развитию туризма в РФ, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Интерес туристов после пандемии

Демченко также считает, что туристы, предпочитавшие отдых за рубежом, будут посещать Кубань и после пандемии. "Люди, которые по каким-то причинам не посещали российские курорты в этом году, их посетили, состоялась, если можно так сказать, "дегустация" нашего турпродукта у определенного круга людей, которые были ориентированы на заграничные курорты. Достаточно большое количество людей были удивлены тем сервисом, тем уровнем предложений, которые сейчас есть на курортах Краснодарского края. Негативный образ разрушился: увидели, что здесь есть достойные отели, в том числе международных сетей. Мы надеемся, что в дальнейшем эти люди станут постоянным потребителем нашего продукта и войдут в число лояльных потребителей", - сказал Демченко.

Он добавил, что повышенным спросом в регионе пользовался дорогой сегмент отдыха: размещение в гостиницах, имеющих 4 и 5 звезд, услуги класса премиум, лакшери. Также, по его словам, туристов интересовал активный отдых, сельский и оздоровительный туризм.

Краснодарский край является основным курортным регионом России, в 2019 году общий турпоток в нем составил порядка 17,3 млн отдыхающих, их доля в летние месяцы составила около 60%. С начала 2020 года Кубань приняла 11,5 млн туристов. Из-за пандемии коронавируса в регионе введен мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.

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