В Петербурге привили от коронавируса 270 медицинских работников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге прошли 270 медицинских работников, также практически всех сотрудников инфекционных стационаров привили от гриппа. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе городской администрации.

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"В городе идет вакцинация медицинских работников от коронавирусной инфекции. Проведено 340 вакцинаций, привито 270 человек, 70 - полностью, в два этапа", - говорится в сообщении.

Всего, по последним данным, в город поступило 2 042 дозы вакцины "Спутник V". Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что до Нового года поступит еще несколько тысяч доз. В январе ожидаются более крупные поставки - до полумиллиона доз.

Кроме того, по данным администрации, на начало декабря от гриппа привили почти 95 тыс. медработников - 99,9% от плана. Охват прививками от гриппа сотрудников инфекционных стационаров составил 92,7%. "На фоне эпидемической ситуации с COVID-19 очень важно не допустить вспышки гриппа и ОРВИ, сохранить здоровье медиков, всех петербуржцев", - процитировали Беглова в пресс-службе.

По словам губернатора, благодаря прививочной кампании, которая началась раньше обычного и длится уже четвертый месяц, Петербургу удалось избежать заболеваемости сезонным гриппом. В целом привились уже 60% жителей города.

По последним данным, в Петербурге выявили 163 163 случая заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 91 808 человек, умерли 6 109 пациентов. За последние сутки в городе выявили 3 774 случая заражения - максимум за врем пандемии.