Голикова заявила, что в России в апреле - октябре умерли 78 247 человек с коронавирусом

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Коронавирус в апреле - октябре стал основной причиной смерти 37 566 россиян. В общей сложности за этот период умерли 78 247 человек с ковидом, сообщила в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в доме правительства.

"По данным за апрель - октябрь, когда мы в апреле начали регистрировать данные по смертности от ковида, по первой группе (коронавирус как главная причина смерти - прим. ТАСС) смертность составила 37 566 человек", - сказала она.

В 8 307 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти, однако все анализы еще не завершены. В 32 374 случаях была либо иная причина смерти, но коронавирус оказал влияние на ее приближение, либо коронавирус был диагностирован, но никак не повлиял на приближение смерти.

"Данные по последним трем группам в последующей официальной статистике за 11 месяцев могут быть скорректированы по результатам патологоанатомических вскрытий. Всегда во всех случаях, если происходит уточнение на основании данных медицинских заключений, то это обязательно отражается в статистике", - добавила Голикова.