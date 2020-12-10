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Пандемия COVID-19

Голикова: при вакцинации потребление алкоголя следует ограничить, о запрете речи не идет

По словам вице-премьера, следует воздержаться от употребления алкоголя в течение трех дней до и после вакцинации от коронавируса
Вице-премьер России Татьяна Голикова Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер России Татьяна Голикова
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Потребление алкоголя при вакцинации от коронавируса следует ограничить, однако о полном отказе речи не идет, заявила в четверг вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в доме правительства.

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"Я бы призвала <…> очень внимательно прислушиваться к той официальной информации, которую мы даем и суть которой сводилась не к запрету, подчеркиваю, не к запрету, а к ограничению принятия алкоголя и лекарственных препаратов, которые воздействуют и угнетают иммунную систему", - сказала Голикова.

Вместе с тем она отметила, что следует воздержаться от употребления алкоголя в течение трех дней до и после вакцинации от коронавируса для того, чтобы сформировался иммунитет. "Я рекомендовала бы нашим гражданам, которые добровольно принимают решение о вакцинации, в течение хотя бы трех дней до вакцинации и в течение трех дней после вакцинации воздержаться от принятия алкоголя", - указала она.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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