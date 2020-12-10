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На обеспечение россиян высокотехнологичной медпомощью направят порядка 345 млрд рублей

Также правительство направит регионам на оказание паллиативной помощи за предстоящие три года более 11 млрд рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Порядка 345 млрд рублей планируется направить за три года на обеспечение граждан РФ высокотехнологичной медицинской помощью, заявила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова на брифинге в доме правительства.

По словам Голиковой, в государственную программу "Развитие здравоохранения" были внесены изменения, которые касаются правил предоставления субсидий по отдельным направлениям, которые не включены в национальный проект "Здравоохранение".

"Прежде всего речь идет об оказании высокотехнологичной медицинской помощи гражданам РФ. Хочу проинформировать, что за трехлетний период на эти цели будет направлено 345 млрд рублей, в том числе 116 млрд в 2021 году. Это позволит оказать помощь 872 тыс. пациентам за три года и 314 тыс. пациентам в 2021 году", - сообщила Голикова.

Кроме того, правительство направит регионам на оказание паллиативной помощи за предстоящие три года более 11 млрд рублей, 3,7 млрд в 2021 году. Средства будут предоставлены всем субъектам страны.

Также из федерального бюджета регионам выделят почти 30,5 млрд рублей на мероприятия по профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, которые находятся под диспансерным наблюдением.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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