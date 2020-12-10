Около 780 млрд рублей выделят на лекарства детям, страдающим орфанными заболеваниями

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Почти 780 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета за три года на лекарства детям, которые страдают жизнеугрожающими и орфанными заболеваниями. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в доме правительства.

"С учетом создаваемого по поручению президента страны фонда по обеспечению лекарственными препаратами детей, которые страдают жизнеугрожающими и орфанными заболеваниями, на цели лекарственного обеспечения за три года из федерального бюджета, подчеркиваю, только из федерального бюджета [будет выделено] почти 780 млрд рублей. Из которых 251 млрд рублей - это средства, которые будут перечислены в 2021 году", - сказала она.

Ранее с целью создания дополнительного источника финансирования для лечения детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными), по поручению президента РФ Владимира Путина был разработан и принят законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для доходов, которые превышают 5 млн рублей в год.