Голикова призвала россиян ограничить поездки в страны с высокой заболеваемостью COVID-19

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян ограничить путешествия в праздники в регионы и страны с высокой заболеваемостью коронавирусом.
"Пожалуйста, поберегите себя и своих близких, ограничьте празднования близким кругом, соблюдайте масочный режим в общественных местах, ограничьте путешествия в те регионы и страны, где уровень заболеваемости ковидом находится на очень высоком уровне", - сказала она на брифинге в доме правительства.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также рекомендовала россиянам отмечать предстоящий Новый год в кругу семьи, на свежем воздухе или за городом, а также отказаться от походов в гости, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.