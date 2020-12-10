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Пандемия COVID-19

Голикова призвала россиян ограничить поездки в страны с высокой заболеваемостью COVID-19

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также рекомендовала россиянам отмечать предстоящий Новый год в кругу семьи

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер Татьяна Голикова призвала россиян ограничить путешествия в праздники в регионы и страны с высокой заболеваемостью коронавирусом.

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"Пожалуйста, поберегите себя и своих близких, ограничьте празднования близким кругом, соблюдайте масочный режим в общественных местах, ограничьте путешествия в те регионы и страны, где уровень заболеваемости ковидом находится на очень высоком уровне", - сказала она на брифинге в доме правительства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также рекомендовала россиянам отмечать предстоящий Новый год в кругу семьи, на свежем воздухе или за городом, а также отказаться от походов в гости, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19
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