Голикова призвала россиян ограничить поездки в страны с высокой заболеваемостью COVID-19

"Пожалуйста, поберегите себя и своих близких, ограничьте празднования близким кругом, соблюдайте масочный режим в общественных местах, ограничьте путешествия в те регионы и страны, где уровень заболеваемости ковидом находится на очень высоком уровне", - сказала она на брифинге в доме правительства.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова также рекомендовала россиянам отмечать предстоящий Новый год в кругу семьи, на свежем воздухе или за городом, а также отказаться от походов в гости, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции.