Голикова заявила, что смертность в России увеличилась на 9,7% за 10 месяцев 2020 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Уровень смертности в России за 10 месяцев 2020 года вырос на 9,7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Об этом в четверг заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в доме правительства.

"Что касается роста общей смертности за десять месяцев 2020 года, то по России в целом он составил, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, 9,7%", - сказала она.

При этом Голикова отметила, что в отсутствие коронавируса как минимум 19 регионов РФ зарегистрировали бы снижение показателей смертности за 10 месяцев 2020 года.

Вице-премьер также обратила внимание на рост смертности из-за сердечно-сосудистых заболеваний. "Этот рост смертности обуславливается не только течением сердечно-сосудистого заболевания, но и течением заболевания, обусловленного ранее перенесенным ковидом даже в легкой форме", - пояснила Голикова.

Она добавила, что выделяемые из федерального бюджета средства на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний имеют ключевое значение для помощи пациентам.