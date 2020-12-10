СК задержал экс-главбуха ООО "Торэкс" Алейникову за приготовление к хищению 305 млн рублей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Следователи задержали бывшего главного бухгалтера ООО "Торэкс" Галину Алейникову по обвинению в приготовлении к хищению 305 млн рублей. Об этом сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ в рамках расследования уголовного дела по факту приготовления к хищению путем обмана имущества ООО "Торэкс-Хабаровск" (завод "Амурсталь") задержана бывший главный бухгалтер компании ООО "Торэкс" Галина Алейникова", - сообщила Петренко.

Ей предъявлено обвинение в приготовлении к мошенничеству, совершенному в особо крупном размере. Следствие будет просить об аресте. Ранее следствием установлены и задержаны по подозрению в совершении названного преступления пять соучастников Алейниковой.

По версии следствия, Алейникова с соучастниками приготовилась к хищению более 305 млн рублей у ООО "Торэкс-Хабаровск" с помощью искусственного создания несуществующей кредиторской задолженности, обратившись в Арбитражный суд Хабаровского края с исковым заявлением о ее взыскании, предоставив фиктивные документы. Преступление было пресечено правоохранительными органами.