Франция вводит с 15 декабря комендантский час с 20:00

ПАРИЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Франции вводят с 15 декабря комендантский час в связи с эпидемической ситуацией. Премьер-министр Жан Кастекс в телеобращении к стране заявил, что режим ограничения будет действовать с 20:00 (22:00 мск), а не с 21:00 (23:00 мск), как планировалось.

"Мы считаем необходимым ввести более строгий режим комендантского часа, с 20:00", - сказал Кастекс. По словам выступившего также главы МВД Жеральда Дарманена, комендантский час будет действовать до 06:00 (08:00 мск).

Как сообщил Кастекс, совместно с президентом Эмманюэлем Макроном и министром культуры Розлин Башло решено отодвинуть на три недели дату начала работы музеев, театров и кинотеатров. Они, "если позволит ситуация", откроются 7 января. "Нам было трудно принять такое решение", - сказал премьер-министр.

В ближайшее время не будут пересмотрены ограничительные правила относительно деятельности религиозных центров и стадионов, спортклубов. В то же время премьер заверил, что "все меры финансовой поддержки различных заведений будет сохранены".

"Понимаю, что населению трудно смириться с такими ограничениями, но этого требует борьба с эпидемией", - сказал премьер. Он отметил, что "вторая волна еще не побеждена и ситуация, если не будут приняты необходимые меры, может оказаться еще хуже в январе". "Показатели сейчас замерли на одном уровне, <...> но число случаев заражения не снижается и даже несколько увеличивается в последние дни", - отметил Кастекс. Он признал, что показатель в 5 тыс. инфицированных, до которого власти намеревались улучшить ситуацию, не достигнут.