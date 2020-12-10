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Саратовские власти рекомендовали сделать выходными 26 и 31 декабря

Кроме того, власти региона поручили организовать бесперебойное транспортное и медицинское обслуживание в праздничные дни

ТАСС, 10 декабря. Власти Саратовской области рекомендовали работодателям не привлекать сотрудников к работе 26 и 31 декабря. Об этом говорится в сообщении, размещенно в Telegram-канале оперштаба региона.

Ранее сообщалось, что региональные власти рекомендовали сделать 31 декабря выходным днем, а субботу, 26 декабря, - рабочим.

"31 декабря рекомендовано сделать нерабочим днем без организации работы 26-го. Изменения уже утверждены. Ранее принятое постановление отменено", - отмечается в сообщении.

Кроме того, власти региона поручили организовать бесперебойное транспортное и медицинское обслуживание в праздничные дни.

Ранее ряд регионов РФ уже объявил 31 декабря выходным. В нескольких субъектах этот день объявлен выходным для государственных и муниципальных служащих.

Теги
РоссияСаратовская областьНовый год и Рождество - 2021
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