Свыше 50% жителей Воронежской области сделали прививки от гриппа

ВОРОНЕЖ, 10 декабря. /ТАСС/. Медики в Воронежской области сделали прививки от гриппа более 1,1 млн человек, это составляет 50,2% от общего числа жителей региона. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента здравоохранения Воронежской области.

"В Воронежской области 1 167 495 жителей региона привились от гриппа. Это составляет 50,2% от численности населения", - говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения региона.

По данным пресс-службы, прививку можно бесплатно сделать в поликлинике по месту жительства. "Особенно важно делать прививки от гриппа в период пандемии, так как сочетание гриппа и коронавируса может вызвать тяжелое течение болезни, привести к осложнениям", - говорится в сообщении.

В Воронежской области проживает более 2,2 тыс. человек. Всего в рамках Национального календаря профилактических прививок вакцину от гриппа получат 1 303 663 человека или 60% населения области. В прошлом году вакцину от гриппа получили 47% населения региона.