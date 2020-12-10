Аксенов поручил наладить поставки парацетамола, инсулина и льготных лекарств в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Крыма наладят поставки парацетамола и инсулина на полуостров, а также логистику для получения льготных лекарств жителями региона. Такое поручение дал глава республики Сергей Аксенов в ходе рабочей встречи.

Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее отметил, что в период пандемии особенно важно стабильное обеспечение лекарственными препаратами, и потребовал оперативно реагировать на сигналы о нехватке лекарств в продаже, чтобы обеспечение необходимыми препаратами было бесперебойным. Власти Крыма периодически получают жалобы на отсутствие лекарств в аптеках.

"Проблем с поставками лекарств быть не должно. Также необходимо наладить логистику для получения льготных лекарственных препаратов. Важно, чтобы людям не нужно было ехать в районный центр для получения необходимых медикаментов, а была возможность получить их в ближайшем месте, например, в частных аптечных сетях, расположенных в населенных пунктах", - сказал Аксенов, слова которого приводит пресс-служба главы региона.

Он добавил, что на следующей неделе должна быть закончена работа над программой для онлайн-поиска лекарств в аптеках полуострова. "При дефиците препарата надо давать информацию в аптечных сетях Республики Крым, чтобы у людей не было паники и было понимание, где их можно приобрести. Также необходимо урегулировать ситуацию с отсутствием парацетамола. При этом лекарственные препараты для лечения онкологии и других заболеваний, связанных с прямым риском для жизни, должны быть в наличии в достаточном количестве как в частных сетях, так и в "Крым-Фармации". Кроме того, сейчас в ручном режиме решается вопрос с закупкой инсулина", - отметил Аксенов.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано почти 18 тыс. случаев заражения коронавирусом. Рост начался в октябре, тогда максимальный показатель за сутки составлял 255 человек. В декабре показатель продолжает увеличиваться, за минувшие сутки зарегистрировано 289 случаев, что является максимальным показателем за весь период пандемии.