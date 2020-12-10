В РФПИ считают информационные атаки на "Спутник V" попытками скрыть проблемы других вакцин

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Информационные атаки на российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" являются попытками других стран скрыть проблемы, возникающие при разработке их вакцин. Об этом заявил в четверг глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире Первого канала .

"Это попытка скрыть ряд проблем, который возникает у собственных вакцин, в частности то, что нет долгосрочной проверенной безопасности, ни у одной из других вакцин, которые сейчас прошли фазу три [клинических испытаний]. И то, что мы видим, например, сильные аллергические реакции на вакцину [американской компании] Pfizer в Великобритании", - сказал он, комментируя информационные атаки и фейки о вакцине "Спутник V", появляющиеся за рубежом.

По мнению Дмитриева, появление нападок на российскую вакцину также связано с тем, что западным странам необходимо объяснить своим гражданам, почему в России уже началась вакцинация населения от коронавируса, а у них нет.

Вакцина от коронавируса, которую РФ зарегистрировала 11 августа первой в мире, получила название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Пострегистрационные исследования препарата начались в Москве 7 сентября, первую вакцину добровольцы получили 9 сентября. Всего в программе принимают участие 40 тыс. человек, 10 тыс. из которых получили плацебо вместо вакцины.

Эффективность вакцины "Спутник V", согласно промежуточным результатам исследований, превышает 95% на 42-й день после введения первой дозы препарата при условии получения пациентом второй дозы.