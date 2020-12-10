В Подмосковье на этой неделе ждут поставки порядка 10 тыс. доз вакцины от коронавируса

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Поставки порядка 10 тыс. доз вакцины от коронавируса ждут на этой неделе в Подмосковье, развернуты 92 прививочных пункта. Об этом заявил в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"На этой неделе порядка 10 тыс. доз вакцины мы ждем, 92 пункта для вакцинации развернули. Это же целая процедура, целый протокол. Сейчас ампула на пять человек идет. Открытая ампула может храниться до двух часов. Запись мы открыли электронную. Да, есть приоритет: если ты врач, то у тебя первая очередь, если ты работаешь в системе образования или в многофункциональном центре. <...> Все эти приоритетные группы выделены", - сказал он.

По словам губернатора, пока в регионе выявляемость заразившихся коронавирусом высокая, однако за последние три недели количество выписанных из больниц пациентов больше, чем госпитализированных. "Но госпитализация сама по себе каждый день достаточно высокая. У нас сейчас 270 человек находятся на искусственной вентиляции легких", - уточнил Воробьев.

Губернатор подчеркнул, что приезжающие на Новый год в пансионаты Подмосковья отдыхающие должны будут сдать тесты ПЦР.

"Добро пожаловать в Подмосковье, приезжайте, но прежде чем вы приедете, мы попросим у вас тест ПЦР, потому что вы будете находиться на территории пансионата", - сказал губернатор.

Также, по его словам, отдыхающих будут проверять на наличие симптомов заболевания и измерять им температуру. "Если вы здоровы - отдыхайте и радуйтесь жизни", - заключил губернатор региона.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся в России. Всего выявлено 123 614 случаев заражения, выздоровели 87 490 человек, умерли 2 378.

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