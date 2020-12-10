Несовершеннолетние в Архангельской области не смогут посещать ТЦ без родителей

АРХАНГЕЛЬСК, 10 декабря. /ТАСС/. Несовершеннолетние жители Архангельской области с 15 декабря не смогут посещать торговые центры без сопровождения родителей. Как сообщила в четверг пресс-служба обладминистрации, указом губернатора уточнены профилактические меры по противодействию распространению коронавируса.

"С 15 декабря запрещается нахождение несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей или иных законных представителей в торговых центрах, торгово-развлекательных центрах. Контролировать соблюдение этого требования предписано родителям", - говорится в сообщении.

В области с начала пандемии выявлен 35 631 случай заболевания, за последние сутки выявлено 407 инфицирований. Больше всего заболевших в Архангельске, Северодвинске и Котласском районе. Сейчас 7 851 человек проходят лечение, 27 669 - поправились, 433 умерли.

В регионе запрещено проведение новогодних и рождественских мероприятий для несовершеннолетних. Проведение праздничных мероприятий на открытом воздухе с соблюдением соцдистанцирования разрешается. Запрет на проведение массовых мероприятий распространяется на весь период праздников и зимних каникул. До 2 февраля продлеваются ограничения на предоставление услуг в сфере культурно-развлекательного досуга. Для граждан старше 65 лет и хронически больных продлеваются периоды больничных - по 7 февраля.