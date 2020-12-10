Мишустин подписал распоряжение о закупке дополнительных машин скорой помощи для регионов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился приобрести более 180 автомобилей скорой помощи для некоторых российских регионов, сообщает в четверг пресс-служба правительства.

"Более 180 машин дополнительно закупят для Кировской, Псковской и Тульской областей, а также для Чувашии и Краснодарского края. На эти цели будет направлено почти 600 млн рублей", - говорится в сообщении.

На заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которое прошло 7 декабря, премьер отметил, что из-за ситуации с коронавирусом вся система здравоохранения, включая службы скорой медицинской помощи, испытывает повышенную нагрузку. По его словам, "по поручению президента правительство помогает субъектам Федерации расширять парк" машин скорой помощи.

Мишустин уточнил, что новые автомобили должны поступить в регионы до конца года.