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Пандемия COVID-19

Актриса и телеведущая Эллен Дедженерес заразилась коронавирусом

Она сообщила, что чувствует себя хорошо

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Американская комедийная актриса Эллен Дедженерес, ведущая "Шоу Эллен Дедженерес", сообщила в четверг в Twitter о том, что заразилась коронавирусом.

"Хочу всем сообщить о том, что тест на COVID-19 у меня оказался положительным, - написала она. - К счастью, я чувствую себя хорошо. Все те, кто находился со мной в контакте, оповещены, и я выполняю все необходимые требования, установленные Центрами по контролю и профилактике заболеваний". Актриса пообещала, что ее "увидят вновь после праздников", и пожелала всем здоровья.

Эллен Дедженерес неоднократно становилась лауреатом телевизионной премии Emmy, дважды - в 2007 и 2014 годах - вела церемонии вручения "Оскаров". В 2016 году президент Барак Обама наградил ее Президентской медалью свободы - одной из высших наград США.

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СШАПандемия COVID-19
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