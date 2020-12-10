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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли 77 пациентов с коронавирусом

Всего в столице умерли 9 722 человека

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 77. Об этом сообщили в четверг журналистам в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции. 

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"В Москве скончались 77 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе. 

Всего в столице умерли 9 722 человека с коронавирусом.

В штабе напомнили, что при появлении симптомов ОРВИ необходимо оставаться дома, не заниматься самолечением и вызвать врача. 

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 671 948 случаев заражения, из них 6 730 за последние сутки. Выздоровели 512 969.

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РоссияПандемия COVID-19
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