Главную новогоднюю ель России привезут в Кремль

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Главная новогодняя ель России торжественно прибудет в пятницу в Кремль. Из Подмосковья дерево отправится на специальном автопоезде, для которого вечером будут открыты Спасские ворота.

"Почти двое суток ушло на подготовку ели к отправке в Москву, ее бережно упаковали и уложили на автопоезд", - рассказала ТАСС пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова. По ее словам, в этих работах было задействовано 16 специалистов. Автопоезду предстоит проделать путь длиной около 120 километров.

Девяностошестилетнее дерево высотой около 25 метров было спилено 9 декабря в Наро-Фоминском лесничестве. Специалисты выбрали его из полусотни "кандидатов" за красоту, идеальные пропорции и отсутствие каких-либо дефектов.

Ель будет установлена на Соборной площади Кремля, несколько дней понадобится, чтобы нарядить ее игрушками и гирляндами. "Хотя в этом году из-за сложной эпидемиологической ситуации новогодних детских представлений в Государственном Кремлевском дворце не будет, от традиции установить елку в Кремле решено было не отказываться", - отметила Крылова.

История в несколько веков

Первые елки в Кремле появились при молодом царе Петре I. "Рождественские елки устанавливались как на Боярской площадке, при входе в Теремной дворец, во дворце Милославского (Потешном дворце), так и на Соборной площади Московского Кремля между Успенским собором и Звонницей", - рассказал корр. ТАСС официальный представитель Федеральной службы охраны (ФСО), доктор исторических наук Сергей Девятов. Он ссылается на существующие свидетельства, по которым ели также размещались между Аптекарским приказом и Потешной хороминой на Красной площади, в Тайницком саду у зданий Старых и Новых приказов и у Лобного места перед Спасскими воротами Кремля.

Новогодние елки в Московском Кремле тоже "учредил" Петр I, который официально перенес празднование Нового года с 1 сентября на 1 января.

1 января 1700 года первое в России празднование Нового года происходило на Красной площади у стен Московского Кремля. Тогда же впервые в качестве главного символа торжеств стали использовать елку, объединив два праздника: Рождества Христова и Нового года. "За несколько лет до этого Петр I официально ввел обычай украшать елки в канун Рождества. Сначала эта традиция приживается только в богатых московских домах, но с 1700 года по царскому указу еловыми ветками к рождественскому и новогоднему праздникам должны были украшаться и бедные городские дворы, и даже деревенские избы", - отметил Девятов.

Во время правления Анны Иоанновны в 1728-1730 годах столица переносилась из Санкт-Петербурга в Москву. В эти годы императрица проживала в Московском Кремле в специально для нее построенном у Троицкой башни деревянном дворце Анненгоф. По словам историка, Новый год и Рождество отмечались царским двором в Москве с поистине грандиозным русским размахом. Центром новогоднего праздника был Московский Кремль.

Ель устанавливалась на Соборной площади, она богато украшалась и иллюминировалась. Праздник сопровождался фейерверками и другими "огненными шутихами". Елки для торжеств вырубались вблизи от еще одной загородной резиденции императрицы на берегу реки Яузы и на санях по льду Яузы и Москвы-реки подвозились к Кремлю.

Массовые, забытые, детские

Первая массовая новогодняя елка в Российской империи была организована в 1852 году под Санкт-Петербургом в большом зале Царскосельского вокзала. Она была установлена там при большом скоплении гостей, которых угощали шампанским из подвалов Екатерининского дворца. Девятов предполагает, что к этому времени можно отнести начало традиции встречать Новый год с бокалом игристого вина. Приблизительно в этот же период сформировалась повсеместная традиция проводить у новогодней елки детские праздники, причем не только в дворянской среде, но и во всех сословных группах российского общества.

В декабре 1917 года в Московском Кремле Рождество и Новый год не праздновался: Кремль еще не был резиденцией новой власти, а его вид был удручающе печальным. Однако в первые послереволюционные годы новогодние елки все еще присутствуют в жизни советской России. Представитель ФСО говорит, что "в мемуарной литературе присутствуют многочисленные упоминания об организации праздника новогодней елки в Ленинских горках с приглашением на праздник детишек из соседних деревень". Причем инициатором этого празднования был сам Владимир Ленин! По данным Девятова, в Кремле большие новогодние елки устанавливались в Свердловском (Екатерининском) зале здания рабоче-крестьянского правительства и Андреевском орденском зале Большого Кремлевского дворца.

Однако с середины 1920-х в связи с развернувшейся борьбой с религиозными пережитками и суевериями, рождественскую и новогоднюю елку в Московском Кремле наряжать перестали. В последний раз общественный новогодний праздник здесь провели в 1924 году.

28 декабря 1935 года в газете "Правда" появилась статья одного из высших партийных руководителей того периода Павла Постышева, предложившего: "Давайте организуем к новому году детям хорошую елку!" Кандидат в члены политбюро ЦК партии официально предлагал заменить празднование православного Рождества на торжество по поводу наступления Нового года, сопровождающееся украшением елки как символа уже нового светского праздника. Идеологическим нововведением той эпохи стало появление на верхушке елки вместо шпиля красной или золотой пятиконечной звезды.

"А уже ноябре 1936 года указом Президиума Верховного Совета СССР Новый год был признан государственным праздником, хотя 1 января оставалось рабочим днем. Тогда же новогодние елки становятся в Советском Союзе официальными праздничными мероприятиями общегосударственного уровня", - отметил Девятов. В преддверии нового 1937 года в Московском Кремле вновь была установлена новогодняя елка.

Однако впервые официально "главная государственная" новогодняя елка в Московском Кремле была установлена лишь в преддверии нового 1955 года. "Именно тогда по инициативе нового советского лидера Никиты Хрущева принимается принципиальное решение об открытии Московского Кремля (с 1918 по 1955 год вся территория Кремля была режимной территорией со строгим пропускным режимом)", - констатировал представитель ФСО.

Лучше местные

В современной России восстановлена традиция устанавливать новогоднее дерево на Соборной площади Кремля. Если в 2000-2004 гг. там появлялась 22-метровая искусственная ель, то с 2005 года в Кремль стали привозить живые елки.

Два раза их рубили на родине Деда Мороза в Великом Устюге, но столь дальняя дорога до Москвы отнюдь не красила ели. Поэтому все последние годы главная новогодняя ель России выбирается в Подмосковье.