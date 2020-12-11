Более 80% россиян готовы пройти переобучение для сохранения работы

"В этом году можно констатировать, что по крайней мере со стороны готовности людей обучаться ситуация выглядит совершенно по-другому. Абсолютное большинство россиян готово к переобучению на рабочем месте: в 2020 году 84% россиян против 70% в 2016 году готовы учиться чтобы продолжать работать", - говорится в исследовании.

Социологи ВШЭ отметили, что традиционно россияне имели низкую вовлеченность в обучение в зрелом возрасте. "Если в Европе в среднем обучается 42% взрослых, в Швеции - 63%, то в России - всего 19%", - пояснили они. По их мнению, переобучение стало главным ресурсом адаптации к изменениям, вызванным глобальными вызовами 2020 года, такими как коронавирус, так как именно на их фоне зафиксированы самые значимые за последние годы сдвиги в восприятии гражданами основных вопросов социально-экономической повестки.

Исследователи выяснили, что число людей, готовых бросить работу, чтобы избежать переобучения, сокращается с 8-9% в прошлые годы до 6%. Помимо этого, граждане все чаще называют приоритетными расходы на образование в семейном бюджете. "Если у граждан гипотетически вырастут доходы, то 7% граждан в первую очередь вложат деньги в свое обучение. По сравнению с прошлыми годами эта цифра увеличилась, ранее она составляла 4%", - уточняется в результатах опроса.

Эксперты ВШЭ зафиксировали, что высокие темпы роста изменения отношения к переобучению демонстрируют крупные города, в которых более благоприятно обстоит ситуация с доступностью к образовательным ресурсам и наличием соответствующих вакансий. При этом отмечается, что с 2016 по 2018 годы в Москве выявляли снижение интереса к переподготовке для сохранения работы, а с 2018 по 2020 годы, напротив, интерес граждан вырос, а прирост оценивается в 12 процентных пунктов. "Данные тенденции характерны для всех основных социально-демографических групп населения", - добавляется в исследовании.

Опрос проводился методом личного интервью по месту жительства респондента с 11 сентября - 5 октября 2020 года. В исследовании участвовали граждане РФ в возрасте от 15 до 72 лет, всего было опрошено 6 тыс. респондентов в 173 населенных пункта в 59 субъектах РФ.