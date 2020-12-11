Минтруд предложил упростить процедуру установления первичной инвалидности

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ предлагает внести изменения во временные методические рекомендации, которые связаны с установлением первичной инвалидности на основе медицинских заключений. Проект документа опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что из-за загруженности медорганизаций и введенных в связи с коронавирусом ограничительных мер граждане, впервые столкнувшиеся с необходимостью в направлении на медико-социальную экспертизу из медорганизации, испытывают сложности в проведении обследований. Так, за апрель-ноябрь 2020 года на медико-социальную экспертизу из медорганизаций направлено на 23% меньше людей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Проект нацелен на то, чтобы не допустить нарушения прав граждан, которые впервые претендуют на установление им инвалидности.

"Проектом постановления предусмотрено, что в случае, если медицинская организация впервые направляет на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, содержащихся в приложении к правилам, при наличии ранее проведенных медицинских обследований, подтверждающих такие заболевания и степень выраженности нарушенных функций органов и систем, в направлении на медико-социальную экспертизу медицинской организацией указываются основные данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень выраженности нарушенных функций органов и систем. При этом медицинские обследования, содержащиеся в перечне, гражданам в медицинских организациях не проводятся", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство занимается вопросом установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений. Она отметила, что эта тема может быть доработана до конца года.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года. Позже Минтруд сообщил, что подготовлен проект постановления, согласно которому упрощенный порядок установления инвалидности будет действовать до 1 марта 2021 года. Временный порядок предусматривает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на шесть месяцев. Временным порядком также продлеваются на полгода все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами.