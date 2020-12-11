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Минтруд предложил упростить процедуру установления первичной инвалидности

Проект нацелен на то, чтобы не допустить нарушения прав граждан, которые впервые ее проходят

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минтруд РФ предлагает внести изменения во временные методические рекомендации, которые связаны с установлением первичной инвалидности на основе медицинских заключений. Проект документа опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке отмечается, что из-за загруженности медорганизаций и введенных в связи с коронавирусом ограничительных мер граждане, впервые столкнувшиеся с необходимостью в направлении на медико-социальную экспертизу из медорганизации, испытывают сложности в проведении обследований. Так, за апрель-ноябрь 2020 года на медико-социальную экспертизу из медорганизаций направлено на 23% меньше людей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Проект нацелен на то, чтобы не допустить нарушения прав граждан, которые впервые претендуют на установление им инвалидности.

"Проектом постановления предусмотрено, что в случае, если медицинская организация впервые направляет на медико-социальную экспертизу гражданина, имеющего заболевания, дефекты, необратимые морфологические изменения, нарушения функций органов и систем организма, содержащихся в приложении к правилам, при наличии ранее проведенных медицинских обследований, подтверждающих такие заболевания и степень выраженности нарушенных функций органов и систем, в направлении на медико-социальную экспертизу медицинской организацией указываются основные данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень выраженности нарушенных функций органов и систем. При этом медицинские обследования, содержащиеся в перечне, гражданам в медицинских организациях не проводятся", - говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что правительство занимается вопросом установления первичной инвалидности на основе медицинских заключений. Она отметила, что эта тема может быть доработана до конца года.

В апреле премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления инвалидности до 1 октября 2020 года. Позже Минтруд сообщил, что подготовлен проект постановления, согласно которому упрощенный порядок установления инвалидности будет действовать до 1 марта 2021 года. Временный порядок предусматривает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на шесть месяцев. Временным порядком также продлеваются на полгода все ранее рекомендованные реабилитационные мероприятия, включая обеспечение техническими средствами.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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