Эксперт считает, что для победы над COVID-19 нужно вакцинировать 20% населения планеты

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Задача эффективной борьбы против COVID-19 подразумевает вакцинацию не менее 20% населения планеты. Такое мнение глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации Сет Беркли высказал в интервью газете Les Echos , опубликованным ею в пятницу.

"Мы считаем, что следует вакцинировать не менее 20% населения планеты. Данную цифру мы получили, подсчитав, какая часть населения входит в группу наибольшего риска и какую следует в обязательном порядке вакцинировать, чтобы добиться подлинного контроля над пандемией", - сказал эксперт.

Он напомнил, что, согласно исследованию, проведенному Северо-Восточным университетом в Бостоне (штат Массачусетс), возможно сократить число умерших от COVID-19 на 60%, если между странами будут на справедливой основе распределены 2 млрд доз вакцины. "Показатель снизится до 30%, если дозы вакцины будут направлены лишь 50 самым богатым странам. Все это указывает нам на то, что вопрос обеспечения на мировом уровне доступа к вакцинам является критически важным", - подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что, "учитывая отрицательное отношение части населения", кампанию по вакцинации "было бы разумно начать на добровольной основе". "Но в целом определить, какой именно должна быть кампания вакцинации, надлежит самим странам. В задачу нашей организации не входит указывать им, как поступать", - сказал эксперт, отвечая на вопрос о том, должна ли вакцинация носить обязательный характер.

Беркли подчеркнул важность того, чтобы с целью преодолеть отрицательное отношение людей к вакцинам, "слово предоставлялось тем популярным личностям, которым население доверяет". Также надлежит "добиться того, чтобы и лидеры страны взяли на себя такую роль". "Но очень важно обеспечить и полную гласность относительно научных данных по испытаниями вакцин", "бороться против дезинформации" в этой сфере, сказал Беркли.

Мрачные перспективы

"Вполне вероятно, что, учитывая рост численности населения планеты, происходящую широкомасштабную урбанизацию, изменение климата, потепление атмосферы - нам следует готовиться к тому, что в будущем будет возникать все больше подобных пандемий", - сказал эксперт. "COVID-19" указал нам на то, насколько уязвим наш мир. Это означает, что нам следует обеспечить более устойчивые к сложным ситуациям системы здравоохранения", - отметил глава Глобального альянса по вакцинам и иммунизации. Отметив, что в нынешних условиях "наука очень быстро среагировала на ситуацию", он в то же время подчеркнул, что "все могло бы происходить и еще более быстрыми темпами, если бы, в частности, существовала международная система сертификации вакцин и отбора проектов по их созданию".

Финансовый аспект

Отвечая на вопрос относительно финансирования кампании всемирной вакцинации населения, Сет Беркли сообщил, что его организация запросила не менее $2 млрд у своих партнеров и у сотрудничающих с ней правительств для начала вакцинации в 2020 году. "На сегодняшний день мы значительно превысили этот уровень финансирования. Теперь мы изыскиваем фонды для финансирования всемирной кампании вакцинации 2021 года. На нее нам потребуется дополнительно $5 млрд, чтобы приобрести нужное количество вакцины", - сказал глава международной организации.