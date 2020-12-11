Байден прокомментировал решение экспертов FDA по вакцине BioNTech и Pfizer

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Избранный президент США, демократ Джозеф Байден считает лучом надежды решение профильного комитета Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) рекомендовать зарегистрировать в штатах вакцину от коронавируса нового типа, разработанную немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer. Об этом говорится в заявлении Байдена, размещенном в четверг на сайте его переходной команды.

"Сегодняшнее одобрение в FDA вакцины от COVID-19 BioNTech и Pfizer явилось лучом яркого света в наступившее мрачное время. Мы благодарны исследователям и ученым, разработавшим эту вакцину", - отметил Байден.

Он повторил обещание предоставить нуждающимся в США 100 млн доз вакцины от коронавируса в первые сто дней своего президентства. Демократ признал, что выполнить эту задачу будет весьма сложно.

Профильный комитет FDA при Министерстве здравоохранения и социальных служб США в четверг рекомендовал руководству управления одобрить обращение BioNTech и Pfizer за регистрацией их вакцины по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах. Эксперты комитета в ходе финального голосования утвердительно ответили на вопрос о том, превышает ли польза от использования вакцины сопутствующие риски. Рекомендации комитета теперь рассмотрит руководство Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 15,57 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 292 034 человека. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.