Больных туберкулезом в Хабаровском крае поддержат продуктовыми наборами во время пандемии

ХАБАРОВСК, 11 декабря. /ТАСС/. Активисты в Хабаровском крае начали выдавать продуктовые наборы больным туберкулезом, чтобы снизить количество прекращающих лечение и поддержать их в период ограничений из-за пандемии. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

"Выдачу продуктовых пайков организовали в туберкулезной больнице Хабаровска. Акция проводится совместно с Хабаровским краевым отделением "Российский Красный Крест". Это стало возможным благодаря президентскому гранту, который составил почти три миллиона рублей", - говорится в сообщении. Полученный грант позволит до конца 2021 года оказать гуманитарную помощь почти 300 пациентам.

Лечение от туберкулеза проводится в два этапа: интенсивная часть в стационаре, далее - амбулаторно. Но вне зависимости от стадии оно должно быть под контролем врачей. Поэтому химиопрепараты в виде таблеток пациенты принимают в присутствии медицинского персонала. Несколько раз в месяц человек приходит на прием к врачу. По мере необходимости сдает анализы и делает рентген.

"Существует проблема отрыва пациента от лечения, сейчас процент таких людей в крае составляет от 11 до 25. Наша задача не только снизить смертность по данному заболеванию, но и [уменьшить] процент прекращения медикаментозного лечения амбулаторных больных. Перерыв происходит по разным причинам: низкая социальная адаптация, наличие вредных привычек или нехватка средств к существованию. Длительность лечения сказывается на материальном положении, и порой человеку приходится прекращать лечение и неофициально работать", - приводятся в сообщении слова главного врача КГБУЗ "Туберкулезная больница", главного внештатного специалиста-фтизиатра краевого минздрава Павла Харитонова.

Продуктовые наборы - крупы, консервы - раз в месяц будут выдавать людям из социально уязвимой группы населения, выдаваться будут и средства гигиены, постельные принадлежности, одежда и обувь по необходимости. По словам председателя Хабаровского краевого отделения "Российский Красный Крест" Виктории Макарчук, больным туберкулезом также будет оказываться психологическая помощь. "Проектом мы хотим поддержать людей из этой категории, пострадавших в пандемию - кто-то потерял работу, у кого-то упали доходы", - уточнила ТАСС Макарчук.

В Хабаровском крае зарегистрировано около 1,9 тыс. человек, болеющих туберкулезом. Практика оказания социальной поддержки с "Красным Крестом" проводилась в 2007 и 2012 годах. Тогда процент отрыва пациентов от лечения снизился с 25 до 7.