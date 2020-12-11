Санатории Бурятии запустили программы по реабилитации людей, перенесших коронавирус

УЛАН-УДЭ, 11 декабря. /ТАСС/. Санатории и курорты Бурятии запустили оздоровительные программы реабилитации для перенесших COVID-19. Об этом сообщила ТАСС в пятницу министр туризма республики Мария Бадмацыренова.

"Сейчас большую значимость приобретают оздоровление и восстановление, особенно для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию. Лечебницы Бурятии уже сейчас могут предложить, в том числе жителям других регионов, уникальные программы по реабилитации организма. Такая постковидная реабилитация доступна в Центре восточной медицины в Улан-Удэ, в санатории Горячинск на берегу Байкала, в горной Тункинской долине - на курорте "Аршан" и в бальнеологической лечебнице "Нилова пустынь", - сказала Бадмацыренова.

Санатории Бурятии - здравницы с многолетней историей. Ежегодно лечение и реабилитацию в них проходят десятки тысяч человек - как местные жители, так и жители других регионов. "Лечебный, медицинский туризм - одно из направлений развития туризма в Бурятии. Республика известна своими целебными минеральными источниками, лечебными грязями", - отметила министр.

Центр восточной медицины - единственная в России государственная медицинская организация, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, и имеет стационар. Пациентам в центре предлагают рефлексотерапию (иглоукалывание), мануальную терапию, фито- и гирудотерапию (лечение с помощью трав и пиявок), массаж, еще одна медицинская составляющая - климатотерапия: минеральные ванны, ванны с отварами из лекарственных трав, гидромассажные ванны и грязелечение.

В 2020 году власти Бурятии оказали санаторно-курортным организациям республики поддержку в виде субсидий на общую сумму 24,4 млн рублей. В целом компании региона, работающие в сфере туризма, в период пандемии получили из республиканского бюджета 53 млн рублей, 31 млн рублей - из федерального бюджета. Кроме того, 172 туркомпаниям выплачено около 9 млн рублей на мероприятия по обеспечению эпидемиологической безопасности.