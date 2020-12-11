В России начнут проводить тренировки по эвакуации из ТЦ вместе с посетителями

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Практические тренировки по эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей, например, в торговых центрах, будут проводить вместе с посетителями. Такая норма установлена новыми правилами противопожарного режима, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

"На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, других лиц, находившихся в здании, сооружении", - говорится в документе, с которым ознакомился ТАСС. Ранее в тренировках должны были принимать участие только работники таких объектов.

Правила вводят и другие изменения. Теперь назначать ответственных за пожарную безопасность будет правом руководителя организации, а не его обязанностью, как сейчас. Также упразднено требование размещать на объектах таблички с номером телефона для вызова пожарных

В новых правилах уточнены обязанности граждан. В случае возникновения пожара или признаков горения в здании или помещении необходимо не только принять меры по эвакуации людей, но и "при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии". В данный момент в такой ситуации следует принимать только посильные меры по эвакуации людей.

Новые правила противопожарного режима в РФ приняты в рамках "регуляторной гильотины". Они будут действовать до 2026 года, после чего будут подлежать пересмотру в соответствии с требованиями времени.