Россияне до 40 лет со степенью доктора наук будут признаваться молодыми учеными

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму ряд поправок ко второму чтению законопроекта "О молодежной политике", согласно которым, в частности, вводится понятие молодого ученого, под этот статус смогут подпадать доктора наук до 40 лет. Таблица поправок есть в распоряжении ТАСС.

Среди авторов поправок - первый зампред и замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский и Татьяна Кусайко, член этого комитета Сергей Горняков, а также председатель думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, его первый заместитель Вячеслав Фетисов, член комитета Наталья Кувшинова.

"Молодой ученый - гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, имеющий ученую степень кандидата наук, или в возрасте до 40 лет включительно, имеющий ученую степень доктора наук, работающий по трудовому договору в образовательной или научной организации, либо гражданин РФ в возрасте до 35 лет включительно, проходящий обучение по программе подготовки научно-педагогических кадров", - говорится в документе.

Также поправки уточняют понятие молодежи и молодых семей, к ним предлагается относить россиян до 35 лет включительно, в редакции первого чтения возраст молодежи повышался просто до 35 лет. Как ранее уточнила ТАСС Кувшинова, эта поправка нужна для того, чтобы нормы законопроекта корреспондировали с уже существующими программами и проектами, в том числе по обеспечению жильем молодых семей.

Также поправками предлагается ввести в законопроект понятие "специалист по работе с молодежью". К таким специалистам будут относить граждан РФ, которые имеют соответствующую профессиональную квалификацию, а также работают в инфраструктуре молодежной политики. Поправки также исключают из определения молодежи условие наличия у молодого человека постоянного места жительства в РФ или проживания его за рубежом. Как объяснила ТАСС Кусайко, это решение было принято, так как в РФ предоставление льгот не связано с наличием у гражданина места жительства. Молодые люди (например, студенты) могут иметь временную регистрацию в общежитиях, уточнила сенатор.

О законопроекте

Госдума месяц назад приняла в первом чтении проект базового закона о молодежной политике в РФ, который в том числе повышает возраст молодежи до 35 лет.

Документ носит правоустанавливающий характер в сфере молодежной политики, создает фундамент для регулирования правоотношений на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Законопроект призван закрепить единый понятийный аппарат, используемый в сфере молодежной политики, в том числе понятия "молодежь (молодые граждане)", "молодая семья", "молодежные общественные объединения".

Он также определяет единые возрастные критерии: к молодежи будут относиться россияне от 14 до 35 лет (сейчас - до 30 лет). Таким образом, численность молодежи в РФ увеличится на 12,7 млн человек и достигнет 41 млн, благодаря этому больше граждан России смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством, отмечают разработчики инициативы.

Основные направления реализации молодежной политики будут включать в себя "формирование гражданственности, патриотизма, преемственности традиций", поддержку молодых семей, инвалидов и молодых людей в трудной жизненной ситуации, помощь в решении жилищных проблем, предоставление социальных услуг. Отдельное внимание будет уделено поддержке социально значимых инициатив и молодежного предпринимательства, содействию в трудоустройстве, поддержке талантливых молодых людей, в том числе ученых, образованию молодежи и организации досуга, отдыха, оздоровления и занятий спортом.