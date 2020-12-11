Трутнев: энергосистема всех регионов ДФО нуждается в проверке и резервных мощностях

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Чрезвычайная ситуация, произошедшая в Приморском крае, показала, что энергосистема всех регионов Дальневосточного федерального округа нуждается в проверке, а также создании резервных мощностей на случай ЧС. Об этом заявил в пятницу во Владивостоке во время встречи с представителями СМИ полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Произошедшая чрезвычайная ситуация оставила много вопросов, в том числе и что надо дальше делать с энергосетью. Обязательно надо всю систему энергоснабжения в Приморье проверить, и не только в Приморье. Потому что те нагрузки, которые возникли в процессе чрезвычайной ситуации, они в любом случае привели к деформации. Где-то металл растянут, где-то усталостные изменения, это все надо проверить, чтобы это не сыпалось дальше", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что также нужно рассчитать потребность и создать резерв источников питания в каждом субъекте Дальнего Востока.

"Я говорил о том, что генераторы возили - ну, может быть, не надо их возить, может быть, проще их на те же деньги положить здесь на склад, чтобы они лежали. Поэтому надо рассчитать резерв мощности, который необходимо создать в каждом субъекте, и его сделать", - заявил Трутнев.

О системе реагирования на ЧС

Систему реагирования на ЧС регионального уровня необходимо менять, чтобы доступ к ресурсам разных ведомств для помощи пострадавшим был оперативным. Об этом сказал в пятницу во Владивостоке во время встречи с представителями СМИ полпред президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Мне кажется, что всю систему реагирования на чрезвычайные ситуации надо в некоторой степени изменить. Ситуация субъектовая, но если люди оказались в беде, значит надо дать полномочия субъектовой комиссии по чрезвычайным ситуациям на распоряжение всеми ресурсами, чтобы они могли привлекать все силы и средства. А потом, если ситуация субъектовая, то, соответственно, возместить эти затраты, там не до истерик, 90 млн это цифра для бюджета Приморья вполне посильная. А если ситуация признана федеральной, в этом случае возмещение идет по линии федерального правительства, но только с деньгами потом, а с помощью сразу, и до того, как деньги считать начали", - сказал полпред.

Он обозначил, что во время введенного режима ЧС в Приморье главе региона пришлось искать генераторы и дополнительную технику, которая находится в собственности разных ведомств и структур. Для того, чтобы ситуация не повторилась, Трутнев отметил необходимость формирования общего межведомственного ресурса всех сил и средств, которые необходимы для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Полпред отметил, что во время ликвидации последствий ледяного дождя, который прошел в Приморье 19 ноября, ощущение необходимости подключить войсковые соединения появилось позже, чем надо. Тихоокеанский флот пришел на помощь через сутки после просьбы. "За то, что флот и военные подключились к помощи гражданскому населению только на восьмые сутки после ледяного дождя, беру вину на себя, министра Чекункова, губернатора Кожемяко", - сказал Трутнев.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. По данным "Оборонэнерго", на острове Русском повреждения от ледяного дождя были особенно сильными - стихия разрушила 73% линий электропередачи острове.