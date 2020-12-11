В Якутии сотрудники МЧС спасли четырех замерзающих в автомобиле жителей

ТАСС, 11 декабря. Сотрудники МЧС в Якутии оказали помощь четырем местным жителям, замерзающим в сломанном легковом автомобиле в 7 км от поселка Якокут Алданского района в ночь на пятницу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"К месту происшествия незамедлительно была направлена оперативная группа. Неисправный автомобиль был обнаружен на дороге муниципального значения Якокут - Алдан в 7 км от населенного пункта. Пассажиры и водитель находились на улице, обогреваясь сжиганием запасного колеса автомобиля. В два часа ночи четыре человека были благополучно доставлены в Алдан", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Потребовалась ли спасенным жителям медицинская помощь, пока информации нет. По данным синоптиков, ночью в пятницу в том районе было зафиксировано минус 35 градусов.

В минувшие выходные в Якутии погиб один человек, еще один доставлен в больницу с обморожением. Их обнаружили спасатели в машине со сломанным радиатором в 120 км от села Томтор. Температура воздуха достигала минус 50 градусов.