Федеральные власти готовы поучаствовать в восстановлении зеленых насаждений в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Федеральные власти готовы помочь Приморскому краю в восстановлении зеленых насаждений, которые были повреждены во время ледяного дождя. Об этом сообщил в пятницу во Владивостоке во время встречи с представителями СМИ полпред президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

По данным администрации Владивостока, в городе повреждено около 80% всех деревьев. Ранней весной планируется провести мониторинг, чтобы определить, какие деревья и кустарники еще смогут восстановиться, а какие придется выкорчевать. После разгула стихии из дворов и общественных территорий Владивостока вывезено уже более 500 тон сломанных и упавших деревьев, работы продолжаются.

"Я считаю, что деньги на саженцы надо найти или субъекту, или правительству России. Мы готовы с [главой Минвостокразвития] Алексеем Олеговичем [Чекунковым] в этом тоже поучаствовать. А работу по посадкам надо организовать с людьми, которые здесь живут", - сказал Трутнев.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начались осадки в виде снега и ледяного дождя. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев и конструкций. В результате расположенные в 73 населенных пунктах дома, в которых проживают более 180 тыс. человек, остались без электроснабжения. Двадцатого ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. По данным Оборонэнерго, на острове Русском повреждения от ледяного дождя были особенно сильными. В общей сложности стихия разрушила 73% линий электропередачи на Русском.