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Медработники и борцы за расовую справедливость названы "Стражами года" по версии Time

Американский журнал также удостоил этого звания главного инфекциониста США Энтони Фаучи

ТАСС, 11 декабря. Американский журнал Time удостоил звания "Страж года" медицинских работников, находящихся на передовой борьбы с пандемией коронавируса нового типа, главного инфекциониста США Энтони Фаучи, а также организаторов кампаний борьбы за расовую справедливость. Об этом издание сообщило в четверг.

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Редакция журнала отметила, что трудившиеся на передовой борьбы с COVID-19 медицинские работники со всего мира своей самоотверженностью и храбростью продемонстрировали важность "основополагающего принципа как медицины, так и демократии - равенства". В деятельности Фаучи издание отметило не только его непосредственные профессиональные заслуги в должности главного инфекциониста, но также и информационную борьбу, которую он вел против действующего президента США Дональда Трампа, оспаривая предъявляемые им данные о пандемии.

Среди активистов за расовую справедливость редакция Time отдельно выделила француженку Ассу Траоре и американку Порч Беннет-Бей. Траоре возглавляет общественную организацию памяти ее брата Адамы Траоре - темнокожего француза, который умер после задержания жандармами в июле 2016 года при не установленных до сих пор обстоятельствах. Беннет-Бей же стала одним из лидеров августовских протестов в американском городе Кеноше (штат Висконсин), начавшихся после того, как афроамериканец Джейкоб Блейк был тяжело ранен полицейским при задержании. "Моя цель - это будущее, сделать так, чтобы наши дети, их дети и их дети никогда не переживали эти проклятия [прошлых] поколений", - приводит журнал слова американской активистки.

Time также объявил Эрика Юаня, основателя американской компании Zoom Video Communications, которая является оператором сервиса видеоконференций Zoom, "Бизнесменом года". "Когда COVID-19 перевернул нашу жизнь, одна платформа поддерживала мир в рабочем состоянии и помогала нам оставаться на связи", - отметили журналисты издания.

Сотрудники системы здравоохранения вместе с Энтони Фаучи и активисты движения за расовую справедливость ранее были включены журналом Time в шорт-лист потенциальных претендентов на звание "Человек года". Помимо них, в этот список также были включены нынешний глава Белого дома Дональд Трамп и избранный президент США Джозеф Байден. Последний в итоге и был удостоен звания "Человека года" вместе со своей напарницей по президентской гонке, избранной вице-президентом Камалой Харрис.

Теги
США
Пандемия COVID-19
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