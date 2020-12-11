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Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе Spotify

Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из Финляндии, Дании, Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании и США

ТАСС, 11 декабря. Проблемы в работе музыкального интернет-сервиса Spotify наблюдаются в ряде стран. Об этом сообщается в среду на сайте сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из Финляндии, Дании, Германии, Франции, Нидерландов, Великобритании и США. Менее активно отчеты о неполадках поступают из Польши, Австрии, Испании.

Большинство пользователей испытывает проблемы при прослушивании музыки онлайн (88%), 7% не могут зайти на сайт, 4% испытывают сложности с входом в личный аккаунт.

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США
Пандемия COVID-19
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