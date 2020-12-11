Трутнев обозначил провалы в работе экс-губернатора Хабаровского края Фургала

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Бывший губернатор Хабаровского края Фургал плохо организовал работу в регионе, из-за чего были сорваны сроки реализации некоторых проектов. Об этом сообщил в пятницу во Владивостоке во время встречи с представителями СМИ полпред президента РФ на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев.

"Есть люди, которые умеют хорошо работать, есть люди, которые умеют хорошо разговаривать. Фургал говорил хорошо, он говорил людям те вещи, которые от него ждали. Я видел его с другой стороны, я его видел с точки зрения исполнения тех задач, которые ставились. По Комсомольску-на-Амуре сорвано строительство всех объектов, защитные дамбы не строятся, дворец Самбо - провалены сроки, расторгнуты договоры. То есть по всем объектам провалы по всем статьям. В целом это называется популизм, Сергей Иванович умел говорить то, что от него хотели слышать", - сказал Трутнев.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву, где был арестован. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших.

В ноябре 2019 года были арестованы четверо предполагаемых сообщников Фургала - бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" и бывший деловой партнер Фургала Николай Мистрюков (дал признательные показания, отпущен под домашний арест), инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, экс-помощник бывшего чиновника Андрей Карепов и гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей.