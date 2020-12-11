Sanofi и GSK объявили о задержках в разработке своей вакцины от коронавируса

ПАРИЖ, 11 декабря. /ТАСС/. Французская фармакологическая корпорация Sanofi и британская GSK (GlaxoSmithKline) объявили о необходимости дополнительных исследований и испытаний вакцины от коронавируса их производства в связи со слабым иммунном ответом у пожилых людей. Об этом говорится в коммюнике, распространенном в пятницу.

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"Промежуточные результаты исследования фазы 1/2 показали иммунный ответ, сравнимый с пациентами, выздоровевшими от COVID-19, у взрослых в возрасте от 18 до 49 лет, но низкий иммунный ответ у пожилых людей, вероятно, из-за недостаточной концентрации антигена, - отмечается в пресс-релизе. - Недостаточный иммунный ответ у пожилых людей свидетельствует о необходимости уточнения концентрации антигена для обеспечения высокого уровня иммунного ответа во всех возрастных группах".

По словам вице-президента Sanofi Тома Триомфа, компании "по-прежнему полны решимости создать безопасную и эффективную вакцину от COVID-19". Как подчеркивается в релизе, специалисты планируют провести исследование фазы 2b в феврале 2021 года. "Если данные окажутся положительными, то глобальное исследование фазы 3 может начаться во втором квартале 2021 года", - добавили в компании.

В случае успеха этих испытаний необходимые нормативные документы будут представлены в 3-м квартале, а сама вакцина станет доступной в 4-м квартале.

Ранее компании планировали выпустить вакцину в середине 2021 года. "Компании проинформировали правительства и Европейскую комиссию, которые приняли контрактные обязательства на покупку вакцин", - заключили в Sanofi.