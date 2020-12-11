{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Освобожденные в Ливии россияне вернулись в Россию

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские граждане Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан, задержанные полтора года назад в Ливии и освобожденные в четверг, вернулись в Россию. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.

"Добро пожаловать домой! Максим Шугалей и Самер Суэйфан на родной земле", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства в Twitter.

Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей Шугалей и Суэйфан были задержаны в Ливии в мае 2019 года. Генеральная прокуратура правительства в Триполи обвинила их в том числе во вмешательстве во внутренние дела и выборы в Ливии, ведении в стране общественной работы без разрешения местных властей и органов безопасности. Кроме того, по данным прокуратуры, россияне ездили в места, которые им нельзя было посещать.

Теги
РоссияЛивия
Пандемия COVID-19
На Чукотке продлили ограничительные меры до 20 января
В регионе сохранится запрет на проведение массовых мероприятий и спортивных соревнований, а жители старше 65 лет останутся на самоизоляции
Читать полностью