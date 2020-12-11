В Якутске в выходные температура приблизится к минус 50 градусам

ЯКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Температура в некоторых районах Якутска, где третий день подряд из-за морозов от очного посещения школ освободили учеников 1-5-х классов, понизится в выходные до минус 50 градусов. Об этом сообщила ТАСС в пятницу заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.

С 9 по 11 декабря учеников 1-5-х классов школ Якутска из-за морозов освободили от очных занятий. Температура в эти дни составила 42-43 градуса ниже нуля, также был зафиксирован ветер.

"По поводу города Якутска, скорее всего, температура будет в пределах того, что мы получили. Эти выходные будут самые холодные, температура порядка до минус 48-50 градусов может быть в районе аэропорта", - сказала Маршалик.

Она отметила, что морозы сейчас установились практически по всей территории Якутии. "Сейчас температура воздуха у нас примерно на 5 градусов, в определенных местах до 10 градусов, ниже нормы, то есть резко после первой декады [декабря], которая была очень теплой, перешли не только к норме, но и [к температуре] ниже нормы", - добавила Маршалик.

В пятницу, по ее словам, на северо-востоке Якутии наблюдаются 50-градусные морозы, в заречных районах - под минус 50 градусов. Не очень холодно в Колымо-Индигирских районах, где имеется влияние чукотского циклона. "Постепенно холодать будет на юге и юго-западе. Сейчас там шел снег, потому что проходил циклон, но там тоже похолодает в ближайший день-два", - сказала эксперт.