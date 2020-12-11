В ПФР рассказали, как проверить размер будущей пенсии

МОСКВА, 11 декабря./ТАСС/. Граждане РФ могут заблаговременно отслеживать сведения о страховом стаже, заработке и страховыми взносами, которые учтены в Пенсионном фонде России (ПФР), что позволит быть уверенным в корректном установлении размера будущей пенсии. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе ПФР.

"Для того, чтобы быть уверенным в том, что размер будущей пенсии будет установлен корректно, все граждане могут превентивно следить за сведениями о страховом стаже, заработке, страховыми взносами, учтенными территориальным органом ПФР в индивидуальном лицевом счете на основании сведений, представленных работодателями, а также сведений, имеющихся в распоряжении ПФР", - сообщили в фонде.

Как напомнили в ПФР, любой человек может в удобное ему время заказать выписку о состоянии индивидуального лицевого счета через портал Госуслуг или "личный кабинет застрахованного лица" на сайте ПФР. Также ее можно получить лично в клиентской службе ПФР или в МФЦ по предварительной записи.

"В случае обнаружения в его индивидуальном лицевом счете ошибок, гражданину нужно подать заявление на портале Госуслуг об исправлении указанных сведений, прикрепив соответствующие документы. Они будут рассмотрены территориальным органом ПФР, который при необходимости может провести дополнительную проверку достоверности сведений, содержащихся в документах. По результатам проверки территориальный орган ПФР вносит изменения в лицевой счет", - добавили в пресс-службе.

В ПФР напомнили, что с 2021 года фонд будет проактивно информировать граждан старше 45 лет о состоянии пенсионного счета и накопленного стажа, а также о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Соответствующие сведения будут направляться в личный кабинет гражданина на портале Госуслуг.

Периодичность информирования будет осуществляться один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет, что позволит гражданину оценить имеющиеся у него пенсионные права и при необходимости скорректировать собственную модель поведения в части приобретения дополнительных прав.