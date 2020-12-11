На Чукотке продлили ограничительные меры до 20 января

ТАСС, 11 декабря. Власти Чукотского автономного округа продлили до 20 января 2021 года ограничительный режим, установленный весной из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В Чукотском автономном округе продлены ограничительные меры в связи с эпидемической ситуацией по коронавирусу. Они будут действовать до 20 января 2021 года включительно. Соответствующее постановление подписал Губернатор Роман Копин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в округе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий и спортивных соревнований, жителям старше 65 лет необходимо продолжить режим самоизоляции, всем жителям региона - носить маски и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах. Ранее власти ограничили работу предприятий общественного питания с 23:00 до 06:00.

По данным оперативного штаба региона, с начала пандемии на Чукотке зафиксировано 428 случаев заражения коронавирусом. Полностью выздоровели 366 человек.