Россия в Парижском соглашении по климату. Что это даст экологии и предприятиям?

12 декабря исполняется пять лет со дня, когда государства — участники Рамочной конвенции ООН об изменении климата приняли Парижское соглашение. Цель документа — снизить объемы парниковых выбросов, что должно удержать прирост глобальной средней температуры ниже 2 градусов Цельсия (сверх доиндустриальных уровней). Рассказываем, что это соглашение означает для России.
Что такое Парижское соглашение и кто в нем участвует?
Соглашение было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата (РКИК; 1992) в Париже и пришло на смену Киотскому протоколу, принятому в 1997 году и также касавшемуся выбросов парниковых газов. Все 197 участников конвенции согласились, что для предотвращения необратимых последствий для экологии человечеству необходимо удержать рост средней температуры на планете в пределах 1,5–2 градусов по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи (1850–1900 годы).Для этого странам нужно к 2050 году вполовину снизить глобальные выбросы по отношению к уровню 1990 года, а к концу XXI века — сократить до нуля. По данным ВР, выбросы только СО2 (основного парникового газа) в 2018 году во всем мире составили почти 33,9 млрд т. Больше всего приходится на Китай (9,4 млрд т), США (5,1 млрд т), Индию (около 2,5 млрд т), Россию (около 1,6 млрд т) и Японию (более 1,1 млрд т).
Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. По данным ООН на октябрь 2020 года, его ратифицировали 189 стран и ЕС. В 2017 году президент США Дональд Трамп заявил о выходе из ПС.Подробнее о том, в чем смысл Парижского соглашения, как связан рост температуры и выбросы, как повлияет выход США, читайте тут.
Почему Россия не стала ратифицировать соглашение?
Этого и не требовалось. В тексте соглашения говорится, что оно "подлежит ратификации, принятию или одобрению", то есть формат вступления страна выбирает самостоятельно. Почему Россия выбрала "принятие"? По закону "О международных договорах РФ" ратификация применяется к договорам, которые требуют изменения или принятия новых федеральных законов, касаются территориального разграничения и другое. Ни одному из этих критериев ПС не соответствует.Кроме того, "принятие" оформить проще, для этого достаточно постановления главы правительства. А ратификация предполагает принятие федерального закона и его прохождение через Госдуму. Парижское соглашение по климату вступило в силу для России 6 ноября 2019 года.
Что это значит для России?
Условия Парижского соглашения отличаются от тех, что были прописаны в Киотском протоколе. Тогда, напоминает научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, представитель России в Международной группе экспертов по изменению климата Сергей Семенов, обязательства сокращать выбросы имели только развитые страны и страны с переходной экономикой (включая Россию), а, например, Китай и Индия не должны были этого делать. Теперь обязательства есть у всех стран, но они сами решают, каким будет их вклад.Россия заявила, что сократит объем выбросов к 2030 году на 25–30% от уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов. Пока это обязательство выполнялось: в последние годы выбросы с учетом поглощения составляли в среднем 2 млрд т СО2-экв, это 51,6% от уровня 1990 года.
Еще одно отличие — государства обязуются разработать план адаптации к изменениям климата. Уязвимые страны будут получать финансовую помощь из Зеленого климатического фонда ООН, взносы в который делают развитые страны, и отчитываться о выполнении раз в пять лет. Россия не обязана ни отчитываться, ни делать взносы. Но она может сделать это добровольно. Работа над российским планом адаптации ведется. По словам Сергея Семенова, в нем, например, могут быть прописаны мероприятия, связанные с потеплением Арктики и смещением сельского хозяйства на север.В целом принятие ПС для России — это шаг, "демонстрирующий всему миру, что мы понимаем экологические и климатические проблемы", но принципиально для страны ничего не меняющий, считает директор программы "Климат и энергетика" российского отделения Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.
Что это дает России, кроме имиджа заботящейся о климате страны?
Прежде всего, Россия получает возможность полноправного участия в формировании глобальной климатической повестки, считает вице-премьер Алексей Гордеев. "Это особенно важно, поскольку сегодня Россия занимает четвертое место в мире по объемам выбросов парниковых газов, и любые вводимые меры регулирования должны формулироваться с максимальным учетом наших национальных интересов", — сказал он.Принятие ПС необходимо и по экономическим соображениям. "Есть некая ситуация, и в этой ситуации Россия не должна быть изгоем. Предприятия, ориентированные на экспорт, встроены в хозяйственные связи. Стало быть, если возникают экологические ограничения, то мы должны предъявить собственные механизмы, понятные нашим партнерам", — говорит сопредседатель общественной организации, представляющей интересы несырьевых компаний, "Деловая Россия" Антон Данилов-Данильян. Речь идет о том, что российские компании не смогут продавать свою продукцию за рубеж, если не будут соответствовать требованиям иностранных покупателей об экологичности. В частности, если не будут считать объемы выбросов парниковых газов. Многие компании это понимают и уже принимают программы в сфере охраны окружающей среды.
Еще один плюс — Россия сможет участвовать в совместных проектах в рамках соглашения, добавил Алексей Кокорин. Статус проекта ПС предполагает дополнительный контроль, что повышает его прозрачность, снижает риски, а значит, будет проще привлекать инвесторов.
Что будет делать Россия по Парижскому соглашению?
Обязательства в рамках ПС потребуют "существенной реконструкции" российской экономики, говорил президент Владимир Путин, отметив, что уже приняты госпрограммы. Значительная часть выбросов (в среднем — более 80%) приходится на энергетический сектор. В Минэнерго заявляют, что он уже соответствует логике низкоуглеродного будущего, тем не менее в январе правительство РФ одобрило программу модернизации теплоэлектростанций, затронувшей почти 40 ГВт. Есть намерение развивать возобновляемую энергетику.Кроме того, в правительстве обсуждается законопроект о госрегулировании выбросов парниковых газов. Предлагается создать систему по их инвентаризации, а также ввести с 2025 года плату за выброс СО2 сверх установленной границы и систему торговли квотами. Вторая часть вызывает беспокойство у бизнеса. Антон Данилов-Данильян поясняет, что дополнительная финансовая нагрузка и высокие нормативы могут разорить любой, даже самый крупный бизнес. "Как бы не ввели слишком жестко, чтобы мы, вместо того чтобы обеспечивать динамичный рост и конкурентоспособность нашей продукции за рубежом, в результате не откатились назад".
Промышленники считают, что для выполнения обязательств достаточно корректного учета поглощающей способности лесов и реализации уже запланированных программ. Например, это переход на использование наилучших доступных технологий, ужесточение требований к выбросам автомобильного транспорта, стимулирование утилизации попутного нефтяного газа.Сергей Семенов называет обеспокоенность промышленников вполне естественной. "Но никаких радикальных мер не будет, я уверен. Это будет очень постепенный процесс, который растянется на много лет", — сказал он.
Кстати, а что с лесами?
Выбросы парниковых газов можно сократить не только внедрением энергоэффективных технологий, но и за счет увеличения площади поглощения, то есть лесов. И в этом у России есть преимущество. По данным WWF, леса в стране поглощают около 25% от эмиссии парниковых газов, но без "решительных мер" этот показатель может снизиться.
Алексей Кокорин считает, что при грамотном подходе к управлению лесами и перестройке промышленности в далекой перспективе Россия может снизить объем выбросов и на 50%, и на 70% от уровня 1990 года.
В ноябре президент Путин поручил разработать и утвердить новую стратегию развития лесного комплекса в стране до 15 января 2021 года.
Как это отразится на обычных людях?
Пока ничего не свидетельствует о том, что принятие Парижского соглашения серьезно изменит жизнь россиян. Сергей Семенов говорит, что к гражданам не будут предъявлять никакие требования, связанные с необходимостью как-то адаптироваться и что-то экономить. "Это будут действия на уровне страны, субъектов Федерации, хозяйствующих единиц. И развиваться будет последовательно", — сказал он.Однако экоактивисты призывают каждого по возможности вносить свой личный вклад в сокращение выбросов парниковых газов. В Greenpeace, например, советуют меньше пользоваться личным автомобилем, так как транспорт является источником 80–90% загрязнения воздуха во многих крупных городах. Также активисты говорят о необходимости сократить количество личного мусора: по возможности отказаться от одноразовых вещей и упаковки, сортировать отходы, стараться максимально использовать уже имеющиеся вещи. "При изготовлении новых вещей большая часть энергии и ресурсов тратится не на их производство, а на добычу и транспортировку сырья", — поясняют в компании.