Россия в Парижском соглашении по климату. Что это даст экологии и предприятиям?

Условия Парижского соглашения отличаются от тех, что были прописаны в Киотском протоколе. Тогда, напоминает научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, представитель России в Международной группе экспертов по изменению климата Сергей Семенов, обязательства сокращать выбросы имели только развитые страны и страны с переходной экономикой (включая Россию), а, например, Китай и Индия не должны были этого делать. Теперь обязательства есть у всех стран, но они сами решают, каким будет их вклад.

Россия заявила, что сократит объем выбросов к 2030 году на 25–30% от уровня 1990 года с учетом максимально возможной поглощающей способности лесов. Пока это обязательство выполнялось: в последние годы выбросы с учетом поглощения составляли в среднем 2 млрд т СО2-экв, это 51,6% от уровня 1990 года.

Еще одно отличие — государства обязуются разработать план адаптации к изменениям климата. Уязвимые страны будут получать финансовую помощь из Зеленого климатического фонда ООН, взносы в который делают развитые страны, и отчитываться о выполнении раз в пять лет. Россия не обязана ни отчитываться, ни делать взносы. Но она может сделать это добровольно. Работа над российским планом адаптации ведется. По словам Сергея Семенова, в нем, например, могут быть прописаны мероприятия, связанные с потеплением Арктики и смещением сельского хозяйства на север.

В целом принятие ПС для России — это шаг, "демонстрирующий всему миру, что мы понимаем экологические и климатические проблемы", но принципиально для страны ничего не меняющий, считает директор программы "Климат и энергетика" российского отделения Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.