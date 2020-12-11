На Ставрополье поступили первые 200 доз вакцины от коронавируса

ПЯТИГОРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Первая партия вакцины против коронавируса в количестве 200 доз поступила в пятницу на Ставрополье, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Сегодня в Ставрополь поступили 200 доз вакцины", - сказал собеседник агентства. По его словам, в первую очередь будут прививаться врачи и учителя. Вакцинация добровольная.

Пресс-служба главы региона сообщала, что в общей сложности на Ставрополье предполагается привить от коронавируса до 1,5 миллиона человек. Для этого пункты вакцинации будут сформированы в каждой территории Ставропольского края. На первом этапе доставка вакцины будет осуществлена в 9 прививочных пунктов, созданных на базе лечебных учреждений Невинномысска, Пятигорска и Ставрополя.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минздраву РФ установить график поставки вакцины в регионы. Субъекты должны подготовить инфраструктуру для получения и хранения вакцины, продумать логистику доставки препаратов в пункты вакцинации.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ и прошел клинические испытания в июне и июле. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявлял, что РФ уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

С начала пандемии в Ставропольском крае зафиксировано 30 262 случая заражения коронавирусом. Умерли 615 пациентов с коронавирусом. Режим всеобщей самоизоляции в регионе был снят 11 июня 2020 года. Из-за эпидситуации школы восьми крупных городов края переведут в декабре на дистанционное обучение.