В Калмыкии запретили проведение новогодних корпоративов

ЭЛИСТА, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Калмыкии ввели запрет на проведение новогодних корпоративов в связи с ростом случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В последние дни фиксируется более 100 случаев в сутки, сообщил в пятницу в ходе прямой линии в Instagram главный государственный санитарный врач республики Джангар Санджиев.

"Мы прошли психологическую черту - более 100 заболевших в сутки. Прямое указание оперштаба - о запрете всех бюджетных учреждений на проведение новогодних корпоративов. В первую очередь это касается бюджетников, госслужащих, поскольку у нас крупные коллективы - именно бюджетники", - сказал он.

Как уточнил ТАСС Санджиев, ограничения уже вступили в силу и будут действовать до конца новогодних праздников.

На сегодняшний день в госпиталях региона находится 714 человек, свободный коечный фонд составляет 35%, уточнил Санджиев, назвав ситуацию с коронавирусом довольно напряженной.

"Пока мы не идем по жесткому варианту - закрытию или ограничению работы объектов общественного питания, но если ситуация будет ухудшаться, будем рассматривать различные варианты ужесточения работы не только этих объектов, но и других объектов экономики", - добавил руководитель Роспотребнадзора региона.

Для граждан старше 65 лет в Калмыкии продолжают действовать рекомендации по соблюдению самоизоляции, с 3 сентября ограничена работа ресторанов и кафе (с 23:00 до 6:00 мск). Калмыкия находится на втором этапе снятия ограничительных мер с 7 июня, режим ограничений из-за коронавируса продлен до 13 декабря включительно. По данным регионального оперативного штаба, по состоянию на пятницу в республике зарегистрировано 12 813 случаев заражения коронавирусной инфекцией (плюс 105 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 19 пациентов, 15 из них - на аппарате искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели и выписаны 10 439 (плюс 37 человек за сутки), умерли 166 пациентов.